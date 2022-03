Ein leerstehendes Wohnhaus in der Wiebelskircher Ortsmitte ist am frühen Mittwochmorgen ausgebrannt. Der Einsatz, so Christopher Benkert, Pressesprecher der Neunkircher Feuerwehr, dauerte zwölf Stunden.

Die Feuerwehr wurde gegen 5 Uhr wegen des Brandes in der Wiebelskircher Schillerstraße alarmiert. Als die Einsatzkräfte kurz darauf am Einsatzort eintrafen, brannte das leerstehende Haus bereits lichterloh. Vom ersten Stock hatte sich das Feuer bereits auf das Gebälk ausgebreitet. Weil der Dachstuhl drohte, einzubrechen, waren die Feuerwehrleute gezwungen, die Flammen vorerst von außen zu löschen. Erst als wenig später das Feuer unter Kontrolle war, gingen einzelne Feuerwehrleute samt schwerem Gerät das brennende Haus betreten.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Wiebelskirchen und Neunkirchen-Stadt. Zur Unterstützung kamen das THW sowie das Rote Kreuz hinzu. Insgesamt waren 80 Einsatzkräfte vor Ort. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.