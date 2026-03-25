Er hat er die vierte Staffel der TV-Serie „Die Landarztpraxis“ abgedreht. Jetzt gönnt sich Schauspieler Michael Raphael Klein ein bisschen Ruhe in Kaiserslautern.

Die Lust am Erzählen treibt ihn nach wie vor an, sagt Michael Raphael Klein. „Das Suchen nach dem Besonderen, egal in welchem Kostüm“, präzisiert der Schauspieler, der sich in jede Rolle hineinkniet, um das Beste aus ihr herauszuholen. Ob es nun intensives Theater ist oder Fernsehunterhaltung. Sein Ziel sei es, „den Zuschauer auf eine Art zu berühren und abzuholen, dass er sich verstanden weiß“. Und aus jedem Material etwas herauszuarbeiten, „das überrascht, inspiriert oder so zum Nachdenken anregt, dass etwas nachhallt“.

Wer mit dem 44-Jährigen über seine Arbeit spricht, merkt schnell, wie sehr er seinen Beruf liebt. Gerade scheinbar Einfaches zu spielen, erfordere viel Einsatz. „Das sind die schwierigeren Sachen“, sagt er sogar. Auch Leichtes müsse man ja glaubwürdig erzählen. „Man kann auch aus einfachen Dingen etwas Wertvolles herausholen“, ist sein Anspruch. Und so investiere er – im Zusammenspiel mit dem jeweiligen Team – viel, damit das Ergebnis im besten Fall „reicher wird“ als das, was im Drehbuch steht.

„Hausaufgaben machen“

„Ich muss meine Hausaufgaben machen“, sagt er mehrfach, wenn er die Zeit und Energie meint, die er in eine Rolle investiert. Dem in Kaiserslautern und Berlin lebenden Schauspieler geht es stets darum, eine Figur zu verstehen. „Viel, das uns ausmacht, fließt in die Figuren“, sagt er. Und damit meint er seinen Ausflug ins ZDF-„Herzkino“ ebenso wie die Zeit bei der ARD-Ärzteserie „In aller Freundschaft“ oder seine aktuelle große Rolle in der Sat1-Vorabendserie „Die Landarztpraxis“, in der er gerade montags bis freitags ab 19 Uhr als Bergretter Lukas in die Wohnzimmer kommt.

Schauspiel hat Klein an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt studiert. Sein erstes Engagement führte ihn 2007 ans Pfalztheater Kaiserslautern, wo er Stücke wie „Monsieur Ibrahim und die Blumen des Koran“ und „Kabale und Liebe“ prägte. Doch entschied er sich bald dafür, lieber frei zu arbeiten. Einige Sommer spielte er Freilichttheater, bei den Burgfestspielen Bad Vilbel. Und als er dort in „Tintenherz“ auftrat, kam die Anfrage für ein Fernsehcasting, woraus sich seine Rolle als Arzt in „Sankt Maik“ entwickelte – der RTL-Serie über einen liebenswerten Dieb, der in einem Dorf für den neuen Pfarrer gehalten wird. „Da habe ich die ersten richtigen Dreherfahrungen gemacht“, erinnert sich Klein, der zuvor eine Weiterbildung zum Arbeiten vor der Kamera absolviert hat. „Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich live vor Publikum spiele oder vor einer Kamera.“ Die Stimmführung sei anders, ebenso die Spielweise. Alles müsse reduzierter sein und wirke um so stärker, je weniger man versuche, einen Ausdruck dafür zu finden. Mit Demos aus der Weiterbildung hatte er sich „erstmals auf den Markt geschmissen“, unterstützt von der Künstlervermittlung (ZAV) der Bundesagentur für Arbeit.

In allen drei „Sankt Maik“-Staffeln war er dabei. Maik-Darsteller Daniel Donskoy empfahl Klein später den Wechsel von der ZAV zu einer Berliner Schauspielagentur, bei der ihn eine Casterin fürs ZDF-„Herzkino“ entdeckte: Klein spielte die Hauptrolle in „Ein Sommer in Oxford“ (2018), einen geschichtsinteressierten Handwerker, und in „Inga Lindström: Feuer und Glas“ (2020) einen attraktiven Weltenbummler.

Auch diese Liebhaber habe er so spielen wollen, dass das Publikum sagt, das Gesehene „trifft genau das, warum ich zuschaue – und eigentlich noch ein bisschen mehr“. Einen Langfilm zu drehen, sei „ein ganz tolles Arbeiten. Man hat eine ganz andere Ruhe, sich die Situationen anzuschauen als in einer Serie“, erinnert er sich an den Dreh in Oxford und in Schweden.

„Und dann kam die große Bremse“, sagt er über die Corona-Zeit, in der wenig produziert wurde und er Neues ausprobierte: das Synchronsprechen, wieder nach einem Kurs. Doch habe er „ziemliche Schwierigkeiten gehabt“, das Geforderte „zu übersetzen als Spiel“, schließlich wisse man meist nicht, worum es überhaupt geht in einem Stoff. Gefordert sei nur Text passend zu Lippenbewegungen: „Du stehst in einer Art Sprecherkabine und sprichst sozusagen in den luftleeren Raum.“ Die Arbeit half ihm durch die Pandemie. „Doch so richtig meins wollte das nicht werden.“

Das Leben als freier Schauspieler, der nicht weiß, was als nächstes kommt, sei schon „total schräg“. „Wenn man Sicherheit sucht, ist man in diesem Beruf falsch. Die Chance, dass man davon gut leben kann, ist wirklich klein.“ Seine nächste Chance kam, als er bei einem Berlinale-Empfang die damalige Produzentin der ARD-Serie „In aller Freundschaft“ traf. In über 50 Folgen war er 2022/23 als schottischer Physiotherapeut Darren Macneil zu sehen, . Über den damaligen Executive Producer , der nun für „Nord bei Nordwest“ arbeitet, kam Klein zu einer Rolle im 25. Film der im fiktiven Ostseeort Schwanitz spielenden Krimireihe. In „Nord bei Nordwest: Fette Ente mit Pilzen“ (2025) ist er der Verlobte der Polizistin, ein Entwicklungshelfer. Einer Reihe von Zufällen, Präsentationschancen und Glück also hat Klein seine Filmografie bisher zu verdanken – neben dem Können und dem Drang, gute Geschichten zu erzählen.

Eine Geschichte, die er mit Manuel Klein schon im siebten Jahr als Kontrast zur Fernseharbeit auf Bühnen bringt, ist das Zweipersonendrama „Empfänger unbekannt“ (Regie: Hannelore Bähr) über eine in den 1930ern zerbrechende Freundschaft zwischen einem Juden und einem immer glühenderen Anhänger der NS-Ideologie. Es lief erfolgreich in Kaiserslautern, in der Pfalz, in Erfurt, Frankfurt, Darmstadt, auch an Schulen. Über die Frankfurter Bürgerstiftung wird es auch eine Schülervorstellung in der Paulskirche geben. Das Thema des Zerbrechens einer Freundschaft berühre das junge Publikum tief. Aber auch für Ältere, die die NS-Zeit noch erlebten, sei die Tragik „hautnah spürbar“ – auch da inmitten des Publikums gespielt wird, wodurch „jeder auch die Perspektive des anderen sieht“, erläutert Klein. Das Stück zeigt, wie wenig es braucht: „Wir haben den Text, und wir haben uns“, spricht er über sich und den nun am Theater Hildesheim spielenden, früher auch am Pfalztheater engagierten Manuel Klein, den er inzwischen so gut kenne, „dass wir auch immer feiner verzahnen können, wie wir reagieren“.

An der Inszenierung hängt sein „Spielerherz“, wie er es formuliert. „Wir haben da etwas geschaffen, vom dem ich sagen kann: Das ist eigentlich der Grund, warum ich Schauspieler geworden bin. Dass ich unmittelbar erleben kann, welche Wirkung, im nachhaltigen Sinn, es haben kann, wenn man wichtige Botschaften raus schickt.“ Zugleich sei das Stück etwas, auf das beide immer wieder zurückgreifen können, „Wir vermarkten es selbst“, daher könne er es gut in Drehpausen der „Landarztpraxis“ legen.

So sind dies die zwei Fixpunkte und Gegenpole seiner Arbeit: ein Zweipersonenstück zur politischen Bildung sowie „Ausbildung eines moralischen Kompass’“ und Unterhaltung, die zwar keine politische Botschaft habe, aber eine, „die trotzdem ganz tief aus der Seele kommt“. Schließlich habe er sich „immer gesagt: Ich schaue, welche Geschichten kommen, und die nehme ich liebevoll an“.

Die Anfrage zu „Die Landarztpraxis“ sei gegen Ende seiner Synchronsprecherzeit gekommen, per Mail und über die ZAV-Künstlervermittlung, zu der er wieder gewechselt war. „Ich dachte: Wieder zu spielen, wäre wirklich schön.“ Auch sei eine tägliche Serie eine neue Herausforderung: „Fünf Tage die Woche bis zu elf Stunden zu drehen und den ganzen Text lernen – ich wusste am Anfang gar nicht, ob ich das kann.“ Am Samstag lief Folge 347 (oder 4/65) der Serie, die ins fiktive Dorf Wiesenkirchen am Schliersee führt. Klein kam in der zweiten Staffel dazu, als Bergretter Lukas, liiert mit einer Ärztin der titelgebenden Praxis. Und auch hier macht er „seine Hausaufgaben“.

„Ein Langstreckenmarathon“

Bei „Die Landarztpraxis“ drehen jeden Tag drei unterschiedliche Teams parallel, an bis zu 20 Folgen. Geprobt wird anders als am Theater oder bei Langfilmen, es gebe eine Text- und eine Stellprobe. „Deshalb bin ich gerne so gut vorbereitet, und im besten Fall macht man’s dann einmal“, sagt er über die Anzahl der Takes. Davor versuche er, sich die Texte zu eigen zu machen, sie so „ins Maul zu bekommen“, dass sie so klingen, „als würde auch ich das sagen“.

Anfangs sei er extra früh aufgestanden und habe Text gelernt, bis er zum Dreh abgeholt worden sei, und abends bis Mitternacht weiter. An Wochenenden bereitete er den Text der Folgewoche vor. „So ging das fünfeinhalb Monate. Das ist völliger Wahnsinn, wenn man den Anspruch hat, das auf diesem Niveau zu tun, den ich immer noch habe“, sagt er und spricht bewundernd über seine Spielpartnerin Diane Willems, die das Pensum als Mutter zweier Kinder bewältige. Aber es sei überwältigend, zu sehen, welche Resonanz die Serie hat, „in die man ja so viel Lebenszeit und auch Liebe steckt“. Gedreht wurde achteinhalb Monate, seit Juni 2025, worauf noch ein paar Tage folgten, da die Staffel nicht nach den üblichen 120 Folgen endet. Mehr möchte Klein nicht verraten. Für ihn geht es demnächst erst einmal in Urlaub.