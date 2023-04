Seit Jahresbeginn hat Zweibrücken einen Innenstadtkoordinator. Klingt gut – aber was koordiniert der Mann denn so? Lando Clemens erklärt’s.

„Die Stadt sollte mehr gegen Geschäftsleerstände unternehmen. In der Fußgängerzone müsste man mehr Fahrradständer aufstellen. Und überhaupt sollte das Radfahren dort ganz offiziell erlaubt werden“: Solche und andere Anregungen haben die Bürger auf dem Herzen, die durch die Ladentür der ehemaligen Hypo-Bank in der Hauptstraße 52 kommen und Lando Clemens ansprechen. Hier, direkt rechts neben dem Juweliergeschäft Rohrbacher, hat der 27-Jährige in Räumen des „Pop-up-Stores“ sein Hauptquartier aufgeschlagen. Hier klärt er über aktuelle Vorhaben und Bauprojekte in der Zweibrücker Innenstadt auf. Kommen Bürger mit Ideen und Verbesserungsvorschlägen zu ihm, leitet Lando Clemens diese Anregungen ans Rathaus weiter. Umgekehrt beantwortet er seinen Besuchern Fragen über laufende Projekte. „Wer in der Innenstadt wohnt oder arbeitet, kennt die Stärken und Schwächen im Zentrum“, bietet der Innenstadtkoordinator allen Interessierten sein Büro als Anlaufstelle an. „Ich gehe aber auch raus in die Geschäfte – so wie neulich in der Mühlstraße, wo ich den Leuten sagte, dass bei ihnen bald die Baustelle für neue Poller vor die Haustür kommt.“

Lando Clemens Foto: Moschel

Diese Poller sind Teil einer landesweiten Schutzmaßnahme als Konsequenz aus der tödlichen Amokfahrt vom Dezember 2020 in der Trierer Fußgängerzone. Bund und Land übernehmen 90 Prozent der Kosten. Mit demselben Prozentsatz beteiligt sich der Bund auch an den Personalausgaben für Lando Clemens. Rathaussprecher Jens John: „Wir bekommen hohe Städtebau-Fördergelder aus dem Bundesprogramm ,Lebendige Zentren/Aktive Stadt’. Seit Mitte 2021 gibt es für die Zweibrücker Stadtmitte ein eigenes Innenstadt-Entwicklungskonzept, abgekürzt Isek. Dieses Programm enthält für die kommenden Jahre eine Liste mit mehr als 20 Baumaßnahmen, die von Bund und Land bezuschusst werden.“ Auf dieser Liste stehen etwa die Umgestaltung der Sportanlagen auf dem Kleinen Exe, die Erneuerung der Uhlandstraße, das Begrünen von Parkplätzen sowie Vorhaben in der Schwarzbach-Allee. Die Millionenförderung wird unter der Bedingung ausgezahlt, dass die Stadt einen Innenstadtkoordinator mit einem zentral gelegenen Büro stellt. Sprich: Hat Zweibrücken keinen Innenstadtkoordinator, fließt die 90-prozentige Förderung für die Bauprojekte nicht.

Hochschule sichtbarer machen

Lando Clemens’ Büro ist in einigen Räumen des „Pop-up-Stores“ eingemietet – in einem Gebäude, das der kommunalen Baugesellschaft Gewobau gehört. Als Innenstadtkoordinator soll er dabei mithelfen, dass in der City die Wohnqualität verbessert sowie Gewerbe und Handel gesichert werden. Er entwickelt Projekte mit, die die Folgen des Klimawandels abmildern, und die Innenstadt soll „als Bildungsstandort gefördert werden“, sagt Clemens: „Zum Beispiel gibt es die Idee, der Hochschule einen sichtbareren Auftritt in der City zu ermöglichen.“

Der Kleine Exe wird umgestaltet; auch die Skate-Anlage. Foto: Thomas Büffel

Direkt bei der Stadt ist Lando Clemens nicht angestellt, sondern bei der Firma Stadtberatung Dr. Sven Fries. „Dieses Büro wurde von der Stadt Zweibrücken damit beauftragt, einen Innenstadtkoordinator bereitzustellen.“ Als solcher steht Clemens auch im Austausch mit Citymanagerin Petra Stricker, mit dem Stadtmarketing und mit Kim Breisch vom Quartiersmanagement in den Breitwiesen.

Aus Kindsbach nach Zweibrücken

Noch während Clemens sein Studium der Raumplanung an der Technischen Universität Kaiserslautern mit dem Bachelor-Abschluss vollendete, hatte er damit begonnen, sich nach einer Stelle als Quartiersmanager umzuschauen. „Dabei bin ich auf die Ausschreibung gestoßen, dass Dr. Fries für Zweibrücken einen Innenstadtkoordinator suchte. Ich bewarb mich, und es hat geklappt.“

Der Westpfälzer wohnt noch in seinem Heimatort Kindsbach. „Von dort aus fahre ich jeden Morgen nach Zweibrücken – zusammen mit meiner Freundin, die ebenfalls hier arbeitet.“ In Kindsbach möchte er demnächst den Vorsitz des örtlichen Verschönerungsvereins übernehmen. Und in Landstuhl führt er eine Bürgerinitiative, die sich in der Sickingenstadt für eine bessere Fahrrad-Infrastruktur einsetzt.

Geführte Rundgänge durch die Innenstadt

Clemens verhehlt nicht, dass ihm in Zweibrücken angesichts seiner Jugend mitunter Skepsis entgegenschlägt – nicht zuletzt in den sozialen Netzwerken. „Die Leute können aber gerne zu mir kommen und mit mir reden. Dann sehen sie, was ich hier mache. Es gibt aber auch viele positive Kommentare; etwa ,Lasst den jungen Mann doch erst mal machen’. Hätte ein Älterer den Job übernommen, dann hieße es vermutlich, der hat keinen Draht zu jungen Zweibrückern.“

Samstag, 13. Mai, ist „Tag der Städtebauförderung“. Dann wird Lando Clemens am Rande des Straßentheater-Spektakels zwei Führungen durch Teile der Innenstadt anleiten, in denen Um- und Ausbauten geplant sind. Die Rundgänge beginnen vor der Hauptstraße 52 um 10 und 12 Uhr. Wer mitgehen möchte, muss sich nicht anmelden.

Ungewöhnlicher Vorname

Und was koordiniert der Koordinator in den Stunden, in denen in der Hauptstraße 52 mal kein Besuch vorbeikommt? „Zu tun habe ich immer etwas“, erläutert Lando Clemens, dass er im Dienst seines Brötchengebers Fries auch noch mit Planungsaufgaben für andere Städte betraut sei – darunter Koblenz und Bad Kreuznach. „In meinem Büro wird’s mir also nicht langweilig.“

Manchmal wird er auf seinen ungewöhnlichen Vornamen angesprochen. Könnte es eventuell sein, dass seine Eltern Star-Wars-Fans sind? „Ja, stimmt“, lacht Lando Clemens: „Meinen Namen habe ich wirklich der Filmfigur Lando Calrissian aus ,Das Imperium schlägt zurück’ zu verdanken.“ Na, da muss die Macht ja mit ihm sein ...

Info

Innenstadtkoordinator Lando Clemens, Hauptstraße 52, Telefon 06332 4783897, E-Mail innenstadtkoordinator.zw@stadtberatung.info