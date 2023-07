Von Patrick Göbel

Am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juli, kann man jeweils zwischen 9 und 18 Uhr den Alltag der Römer vor 2000 Jahren erleben. Denn das Römermuseum in Homburg-Schwarzenacker lädt zum Römerfest ein. Darsteller werden sich in Legionäre, Gladiatoren und Händler verwandeln. Das, was man sieht, „basiert auf den Erkenntnissen der experimentellen Archäologie, sorgsamer Recherche, akribischer Rekonstruktion und der Faszination vom Leben in römischer Zeit“, sagt Christine Dietrich, die die Akteure koordiniert. Auch Hersteller von Schuhen und Öllampen sind vertreten. Die zweitägige Veranstaltung bietet viele Aktionen. Bei vielen kann man auch selbst mitmachen. Die kleinen Besucher können sich austoben, wenn sie nach Schätzen graben. Auch römisches Essen ist am Start. Der Eintritt kostet neun Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre kosten nichts. Tickets gibt es im Museum, über ticket-regional.de/homburg oder an der Abendkasse.