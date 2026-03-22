Fast genau auf den Tag vor einem Jahr, kehrt die formidable Progrock-Band Lazuli in die Neunkircher Gebläsehalle zurück.

War es im Vorjahr noch der 20. März, ist es diesmal der 21., an dem sich die Franzosen in der Hochofenstadt präsentieren. Neunkirchen ist ohnehin ein Mekka des Genres. Man beweist regelmäßig ein gutes Händchen für neue Größen der Szene. Mit unter anderem The Pineapple Thief, Alex Henry Foster und Weather Systems, als Nachfolger der legendären Formation Anathema. Am 31. März folgt ihnen Gazpacho, dann aber in die Stummschen Reithalle.

Lazuli ist ein hochinteressanter Vertreter dieser Zunft. Denn die Instrumentierung der in Französisch gesungenen Lieder ist verblüffend anders. 1998 gründeten die Brüder Dominique und Claude Leonetti die Band. In den Songs ihrer mittlerweile 14 Alben kommen neben den klassischen Instrumenten der Rockmusik unter anderem Vibraphon, Waldhorn, Marimba und die Warr Gitarre zum Zuge. Claude Leonetti greift infolge eines Unglücks sogar zu einem einzigartigen Instrument. Nach einem Motorradunfall ist dessen linke Hand unbrauchbar. Er erfindet die Léode. Im Prinzip handelt es sich hierbei um einen Midi-Controller, der einer Lap-Steel-Gitarre ähnelt. Im Hals des Instruments befinden sich vier Kanäle, die auf die Bewegungen und den Druck der Finger reagieren. Ihre Klänge schweben zwischen Keyboard und Gitarre.

Wohlklingende Zutaten

Den ganz großen Durchbruch hat die Band in ihrer 28-jährigen Geschichte zwar nicht geschafft. Sie war aber schon Opener von Riverside, Fish und Saga. Im April vergangenen Jahres begeisterte Lazuli die Fans von Marillion beim Marillion-Weekend in Paris. Die legendäre Band aus England hat das Quintett nun für die komplette Frankreich-Tournee gebucht. Passend zu dieser Gelegenheit haben die Franzosen ein neues Album veröffentlicht. Mit allen Zutaten, die während ihrer Konzerte so wohlklingend sind. Also Progressive Rock, vermischt mit Rock, Chanson, Folk und Weltmusik. „Être Et Ne Plus Être“, „Sein oder Nichtsein“, heißt es.

Dominiqiue Leonetti, der den Abend in deutscher Sprache moderiert, gesteht seine Anspannung nach der Eröffnung des Konzerts mit dem Titelstück des neuen Albums. Neue Musik sei wie ein Baby, dessen Hand man loslassen müsse, damit es laufen lernt. Lazuli setzt auf der derzeitigen Tournee trotzdem alles auf eine Karte. 19 Stücke sind über zwei Stunden und 15 Minuten zu hören. Darunter alle zwölf Lieder der neuen CD. Beim Konzert kommt – im Gegensatz zum Vorjahr – reichlich Marimba und Waldhorn zum Zuge. Bis hin zu einer großartigen Soloeinlage des Hornisten Romain Thorel zu „Chaque jour que le soleil fait“, das Dominique Leonetti der Frau widmet, „mit der ich mein Nest teile.“

Chanson, Walzer und David Bowie

Dabei besingt Lazuli eher die existenziellen, lebensbedrohlichen Fragen des Lebens. Das kann im Takt eines Walzers erklingen, oder an anderer Stelle wie ein Chanson. Wenn es zu den für den Prog typischen, ausgedehnten Instrumentalteilen kommt, erkennt man zuweilen den David Bowie der 70-er Jahre, Pink Floyd und Peter Gabriel. Auf dieser umwerfenden musikalischen Reise fügen sich die neuen Stücke hervorragend ein. Bis zum abschließenden, „Au bord du précipice.“ „Danke für den Ruhepol in einer wallenden Welt“, sagt Dominique Leonetti zum Abschied. Gerne.