Sie werden leicht an ihren einheitlichen Pullis zu erkennen sein, die sie extra für den Termin haben machen lassen: Neun Sportler des LAZ Zweibrücken nehmen am Samstag an den deutschen Hallenmeisterschaften im Rasenkraftsport in München teil. Betreut werden sie in der Werner von Linde-Halle von LAZ-Trainerin Hanna Luxenburger.

Zum Rasenkraftsport gehören die Disziplinen Hammerwerfen, Gewichtwerfen und Steinstoßen. In München steht diesmal nur Steinstoßen auf dem Programm. „Jeder von uns hat die Chance,