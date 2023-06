Stabhochspringer Jakob Legner vom LAZ Zweibrücken hat am Samstag beim „Touch the Clouds“-Festival im bayerischen Gräfelfing 5,05 Meter übersprungen und damit eine neue Bestleistung aufgestellt.

„Es war eine Riesen-Erleichterung, als ich drüber war. Das war die magische Marke, die ich schon immer im Kopf hatte. Und es war endlich mal wieder eine Bestleistung nach eineinhalb Jahren“, sagte Legner hinterher, der am Mittwoch seinen 19. Geburtstag feiert. Gleichzeitig hatte er mit den 5,05 Metern die Norm für die U20-Europameisterschaft in Jerusalem/Israel (7. bis 10. August) erfüllt.

Laut seinem Heimtrainer Alexander Gakstädter hatte sich die neue Bestleistung in letzter Zeit durchaus angedeutet. „Es freut mich total, weil Jakob auch ein sehr trainingsfleißiger Sportler ist“, sagte Gakstädter. In Gräfelfing war er selbst gar nicht dabei, Patrick Könsgen hatte Legner gecoacht. „Da war definitiv noch ein bisschen Luft nach oben, weil ich technisch im Anlauf noch gar nicht alles voll umgesetzt habe, was wir vorher besprochen hatten“, meinte Legner, der zurzeit im Outlet jobbt und ab dem Wintersemester in Saarbrücken Jura studieren will.