Dass die Stabhochspringer des LAZ Zweibrücken auf einem guten Weg sind, bewiesen die süddeutschen Meisterschaften . Für eine Springerin bedeutete München gleich mehrfach eine Premiere.

Die Werner-von-Linde-Halle in München, eine in den 1970er Jahren als Trainings- und Aufwärmhalle im Olympiagelände erbaute Sportstätte, war am Wochenende Schauplatz der süddeutschen