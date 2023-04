Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Traum eines jeden Leichtathleten ist es, an deutschen Meisterschaften teilzunehmen. Für den aus Petersberg stammenden, jetzt in Fischbach lebenden LAZ-Stabhochspringer Nico Fremgen ist ein Start bei nationalen Titelkämpfen nicht neu. Doch in Dortmund lief es für den 24-Jährigen nicht so gut wie für Vereinskollegin Sina Mayer.

Das DM-Erlebnis ist immer wieder ein Reiz und eine Herausforderung. Am Sonntag in Dortmund kam der Stabhochspringer des LAZ Zweibrücken aber nicht über die Anfangshöhe hinaus.

Es