Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Drei Titel räumte das LAZ Zweibrücken bei den Rheinland-Pfalz-Hallenmeisterschaften der Altersklasse U18 am Sonntag in Ludwigshafen ab. Die Goldmedaillen verteilten sich dabei auf zwei Schultern. Ebenfalls drei Titel gab’s am Tag zuvor an selber Stelle bei den Pfalzmeisterschaften der U14.

„Das lief sehr gut heute“, freute sich Thorben Henkel über zweimal Gold und einmal Bronze bei den Landesmeisterschaften. „Sprint war schon immer meine Richtung“, sagte der