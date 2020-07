LAZ-Sportler starteten am Wochenende bei Jump & Fly in Hechingen, Franziska Kruber und Selina Junkes beim Werfen mit Musik in Forbach.

„Auf geht’s Nico!“ lauteten die Kommentare zur Live-Übertragung des Jump & Fly. Nico Fremgen eröffnete dort den Wettkampf mit seinen ersten Sprüngen über die 4,80 Meter. Bei strahlendem Sonnenschein aber sehr windigen Bedingungen übersprang er die Höhe im dritten Versuch. Leider musste er sich bei 5,00 Meter bereits geschlagen geben und verpasste damit eine Erhöhung seiner Saisonbestleistung. Jubeln konnte dagegen Oleg Zernikel: Der Stabhochspringer sprang eine neue Bestleistung mit 5,60 Meter und konnte damit den Wettkampf für sich entscheiden.

Beim Hammerwurf-Show-Event in Forbach zeigten Selina Junkes und Franziska Kruber ihr Können in ihrem ersten Wettkampf. Beim „Werfen mit Musik“ traten die beiden zu persönlich ausgewählter Musik als Hammerwerferinnen in den Ring. In der Altersklasse der weiblichen U20 überbot Franziska Kruber bereits die Qualifikationsnorm (42,00 Meter) für die die U20-DM. Kruber warf den Hammer im Wettbewerb auf gute 46,12 Meter. Die Deutschen Meisterschaften der U20/U18 sollen iim September noch nachgeholt werden.

Teamkollegin Selina Junkes stieg bei ihrem ersten Wettkampf (wU18) mit 36,22 Meter ebenfalls sehr solide ein. Mit den Leistungen der beiden war Trainerin Margot Kruber sehr zufrieden.