Zwei vollgepackte Starterfelder mit Nachwuchsstabhochspringern schickte Veranstalter LAZ Zweibrücken bei seinem Meeting „Sky’s the Limit“ auf den Anlaufsteg. Am „Saarländertag“, dem Feiertag im Saarland mit vielen Gästen aus dem Nachbarbundesland in der Stadt, begannen die ersten 14 Teilnehmer bereits am Donnerstagmorgen um 10 Uhr mit ihrem Wettkampf. Ungewöhnlich war die Kulisse: Auf dem mit Zuschauern gut gefüllten Rathausplatz sprangen alle Athleten, auch die Frauen ab 16 Uhr und die Männer später ab 18 Uhr, genau auf das städtische Rathaus zu. Erstmals hatten die LAZ-Verantwortlichen ein solches Springen im Jahr 2012 (und dann laut dem Vorsitzenden Alexander Vieweg bis 2014) nach den Olympischen Spielen in London für den damaligen Bronzemedaillen-Gewinner Raphael Holzdeppe veranstaltet. Das passte am Donnerstag insofern wieder, weil der 34-jährige Weltmeister von 2013 mit diesem Wettkampf seine langjährige Profikarriere beendet und die Stäbe künftig in die Ecke stellt. „Danke Rafi“ stand daher auch ganz groß an beiden Seiten des Anlaufstegs, alle LAZ-Helfer liefen zudem in blauen Shirts mit dem Spruch „Raphi macht den Absprung“ herum. Den ersten gemischten Wettbewerb gewann Philipp Kreusch (ASV Landau) mit neuer Bestleistung von 3,95 Metern vor Anton Seitz (TV Nussdorf/3,80 m) und LAZ-Springerin Bea Schultheiß (3,65).

Um 13 Uhr startete der zweite Nachwuchswettbewerb mit 18 Springern und Springerinnen. Auf dem Foto (vom kleinen Ratssaal aus) sticht gerade Anna Hiesinger vom LAZ Ludwigsburg den Stab ein, die mit einer übersprungenen Höhe von 3,85 Metern am Ende die beste Frau war und Platz zehn im Gesamtklassement belegte. Diesen Wettkampf gewann LAZ-Springer Lars Urich mit neuer Bestleistung von 5,10 Meter vor Joshua Stallbaum (TSV Schmiden/5,10) und Jakob Zimmer (SV Germering) mit der neuen Saisonbestmarke von 4,80 Metern.

Überregionaler Sport