In ihrem ersten Hindernis-Rennen unterbot die LAZ-Mittelstreckenläuferin Paula Götze die Norm für die Deutschen Meisterschaften der U18. In Karlsruhe startete die 15-jährige Wallhalberin erstmals über 2000 Meter Hindernis und kam in 7:47,50 Minuten ins Ziel. Damit blieb sie um 2,5 Sekunden unter der geforderten Normzeit von 7:50,00 Minuten. Die 800m-Spezialistin musste 18 Hindernisse zu überqueren. Da im Westpfalzstadion nur Hindernisse in Männerhöhe (91,6 cm) zur Verfügung stehen und Paulas Onkel einen Zimmermannsbetrieb führt, hatte er extra 76 Zentimeter hohe Balken gebaut, verrät Trainer Klaus Klein.