Ben Silas Kribelbauer ist es gelungen, sich für den Endkampf der U18-Europameisterschaft zu qualifizieren.

Der Stabhochspringer des LAZ Zweibrücken übersprang bei seinem internationalen Debüt die 4,20 Meter, 4,40 Meter und auch die letztliche Qualifikationshöhe von 4,60 Metern im ersten Versuch. Im Anschluss scheitere Kribelbauer, der seine Bestleistung im Juni auf 4,70 Meter steigerte, an der Höhe von 4,75 Metern. Dennoch qualifizierte er sich für das Finale, weil er zwei höhengleich Springer aufgrund von weniger Fehlversuchen hinter sich ließ. Der 16-jährige Stabhochspringer und deutsche Meister der U18 aus Mörsbach tritt damit im Endkampf am Samstag an.