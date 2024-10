Der in Kaiserslautern spielende Spielfilm „Ein Mann seiner Klasse“ von Marc Brummund steht im Finale des mit insgesamt 26.000 Euro dotierten Günter-Rohrbach-Filmfestivals im saarländischen Neunkirchen. Das Sozialdrama nach einem Buch des Kaiserslauterer Autors Christian Baron konkurriert in der Endausscheidung um den Preis des Besten Films mit den Streifen „In Liebe, Eure Hilde“ von Andreas Dresen, „Rickerl – Musik is höchstens a Hobby“ von Adrian Goiginger und „Verbrannte Erde“ von Thomas Arslan. In der Finalgala am 8. November in der Neuen Gebläsehalle in Neunkirchen werden die Günter-Rohrbach-Filmpreise 2024 verliehen – auch an den oder die besten Darsteller sowie drei Sonderpreise. Der Spielfilm „Ein Mann seiner Klasse“ war am 2. Oktober im ARD-Fernsehprogramm zu sehen. Noch immer kann man ihn in der ARD-Mediathek abrufen.