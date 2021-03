Am Freitag, 25. Juni 2021, soll das Outdoor-Festival „Draußen am See“ im saarländischen Losheim beginnen. Der Verein „Hartfüßler-Trail“ organisiert mit dem „Losheimer Trailfest“ an allen drei Festivaltagen ein Programm für Laufbegeisterte.

Stirnlampenlauf und „Schuh-Testival“

Am Freitagabend steht ein Stirnlampenlauf im Mittelpunkt. Am Samstag folgt ein „Schuh-Testival“, bei dem auf umliegenden Trails die aktuellen Modelle verschiedener Hersteller auf Herz und Nieren getestet werden können. Am Samstag startet um 18 Uhr der erste der vier Wettläufe, zu denen sich jede volljährige Person auf der Internetseite des „Losheimer Trailfests“ anmelden kann. Jugendliche unter 18 Jahren brauchen für die Anmeldung die Erlaubnis der Erziehungsberechtigten. Für den Festivalsonntag stehen drei Läufe mit 24, 47 und 77 Kilometern Länge auf dem Programm. Die Startnummern für alle Strecken können im Startbüro auf dem Trailfest-Gelände abgeholt werden. Die Teilnehmerzahl ist auf 400 pro Strecke begrenzt. Dort kann auch nachgemeldet werden, sofern die Kontingente noch nicht erschöpft sind.

Schwimmer, Gipfelstürmer und Hartfüßler

Neben dem „Saarland Open Swim“ der Saarländischen Triathlon-Union und dem „Gipfelstürmer CTF“ der RSG Hochwald Losheim zählt das „Losheimer Trailfest“ des Vereins „Hartfüßler-Trail“ zu den Hauptattraktionen des dreitägigen Outdoorfestivals.

Weitere Informationen, Anmeldung und Teilnahmegebühren zu den Wettläufen und eine genaue Streckenbeschreibung findet man unter www.trailfest.de.