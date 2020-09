Die Mannlich-Realschule plus sammelt mit sportlichen Aktivitäten Gelder für ihre Partnerschule in Vumbi, Ruanda.

Die Aktion „9545,9 Kilometer nach Butare in Ruanda“ soll den jährlichen Ruandalauf, der abgesagt werden musste, ersetzen und Freiwillige dazu ermuntern, eine gewisse Strecke gehend, laufend, schwimmend oder mit dem Fahrrad zurückzulegen. Bis Ende Oktober sollen so dann die 9545,9 Kilometer gemeinsam erreicht werden.

„Der Zeitpunkt der Aktion ist auch deswegen gut gewählt, weil wir in der Coronazeit einen Aufschwung bei den sportlichen Aktivitäten erleben. Wir sehen diese schwierige Zeit als Herausforderung und Chance zugleich, ohne jedoch unsere Freunde in Ruanda zu vergessen“, so die Verantwortlichen Cornelia Müller, Gunnar Poersch, Peter Hoffmann und Schulleiter Markus Meier.

Die Teilnehmer können wie bisher mit einer Liste mit entsprechenden Beiträgen für die zurückgelegte Strecke gesponsert werden und so Spenden für Ruanda sammeln. Fotobeweise der sportlichen Leistungen werden in einer Collage zusammengeführt und präsentiert.

„Der komplette Erlös kommt unserer Partnerschule in Vumbi zugute, um den Bau einer neuen Schulküche möglichst schnell zu realisieren“, so die Verantwortlichen.

