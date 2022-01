Erfolg für Nachwuchstalent Laszlo Godde vom Squash-Bundesligisten Squash Factory Saar-Pfalz: Beim hochklassig besetzten Turnier der Czech-Junior Open belegte der 17-Jährige einen ganz starken zweiten Platz. Der U19-Spieler mit deutschem Pass musste sich im Finale in Prag nur dem Niederländer Rouven Damming in drei knappen Sätzen geschlagen geben. Mit dem Resultat festigte Godde auch seinen fünften Platz im Europa-Ranking (ESF) der U19-Spielern. Das Turnier in Prag diente ihm als Vorbereitung auf die deutschen Jugendmeisterschaften vom 4. bis 6. März in Baden-Württemberg.