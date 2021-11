Großer Erfolg für einen Nachwuchsspieler der Squash-Factory Saar-Pfalz: Bei den deutschen Jugendmeisterschaften am Wochenende in Dresden wurde Laszlo Godde von dem Squash-Bundesligisten, der seine Heimspiele in Zweibrücken austrägt, in der Altersklasse U19 deutscher Vizemeister. Der Franzose, der seit einem Jahr zum Nachwuchs-Kader des früheren SC Güdingen gehört, spielte sich mit Siegen gegen Johannes Rößner (11:1, 11:1, 11:2), Paul Ecker (11:7, 11:1, 11:9) und Dennis Igelbrink (11:5, 11:5, 11:7) ins Finale am Sonntag. Dort unterlag der 17-Jährige dann dem dreimaligen U19-Champion Jan Wipperfürth (RSB in Reydt) mit 13:15, 6:11 und 9:11. Platz drei belegte Florian Stöger von der Squash-Insel Taufkirchen.