Frachtteile haben sich am Sonntag von der Ladefläche eines Lastwagens gelöst und sind nahe der A6 bei St. Ingbert gegen ein dahinter fahrendes Auto geschleudert worden. Wie die Polizei berichtet, sei der 23-jährige Autofahrer nicht verletzt worden. An seinem Wagen, einem Ford, sei aber ein Schaden im vierstelligen Bereich entstanden. Der Autofahrer habe die herabfallende Ladung zwar bemerkt, habe jedoch nicht mehr rechtzeitig ausweichen können. Mindestens ein Aluprofil sei gegen sein Auto geprallt. Der Lkw-Fahrer sei einfach in Richtung A6 weitergefahren. Ob er zu diesem Zeitpunkt überhaupt mitbekommen hat, dass er Teile seiner Ladung verloren hat, ist noch nicht geklärt. Die Polizei St. Ingbert sucht nach Zeugen, die Hinweise zum Laster geben können. Die Polizei ermittelt auch zu der Frage, ob die Lkw-Ladung möglicherweise fahrlässig nicht ausreichend gesichert worden war und sich deshalb löste. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 06894 1090 zu melden.