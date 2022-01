Am frühen Sonntagmorgen, 9. Januar, hat gegen 1.45 Uhr ein Lastwagen im Homburger Gewerbegebiet „Zunderbaum“ gebrannt. Wie Kai Dörner von der Kirkeler Feuerwehr berichtet, hatte die Zugmaschine aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand das Führerhaus bereits in Vollbrand. Durch sofort eingeleitete Löschmaßnahmen konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Fahrzeuge verhindert werden. Der Fahrer des Lastwagens wurde durch den Brandausbruch nicht verletzt. Die Kirkeler Feuerwehr war am Sonntagmorgen etwa drei Stunden lang im Einsatz.