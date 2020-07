Ein bislang unbekannter LKW-Fahrer ist zwischen Donnerstagabend und Freitagmittag an das Dach der katholischen Kirche in Rimschweiler gefahren. Laut Polizei fuhr der Laster vermutlich beim Rangieren an das Gotteshaus, der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Der Unbekannte flüchtete, ohne den Schaden an der Kirche zu melden. Die Polizei sucht Zeugen, Telefon 06332 9760.