Ein Schaden von 9000 Euro entstand bei einem Unfall an der Autobahnabfahrt am Zweibrücker Flugplatz am frühen Dienstagnachmittag. Laut Polizei fuhr eine Mitte-60-jährige Autofahrerin an der Anschlussstelle Contwig von der A8 ab und missachtete die Vorfahrt eines von links kommenden 28-jährigen Kipplasterfahrers, der vom Flugplatzkreisel her kam und Richtung Stadt fuhr. Beim Zusammenstoß wurde der Beifahrer im Wagen der Unfallverursacherin leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 9000 Euro 6000 Euro am Auto, 3000 Euro am Lastwagen. Der nicht mehr fahrbereite PKW musste abgeschleppt werden.