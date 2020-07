Lars Klein vom LAZ Zweibrücken lief neue Bestzeit über 1500 Meter. Bei dem unter strengen Coronabedingungen abgehalten Abendsportfest am Donnerstag in Trier lief der 17-Jährige knapp acht Sekunden schneller als seine bisherige Bestzeit und kam in 4:15,87 Minuten ins Ziel. Zurzeit steht der LAZ-Läufer damit unter den Top 15 seiner Altersklasse U18 in Deutschland in der Bestenliste.