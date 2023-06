Auf dem alten Brauerei-Gelände in Zweibrücken wächst meterhoch das Unkraut, und es wächst wohl noch einige Zeit weiter, bevor es dort mit dem Bauen losgehen kann. Ein entscheidendes Gerichtsurteil lässt auf sich warten.

Ein Streit zwischen Eheleuten sorgte am Zweibrücker Busbahnhof zu Verspätungen im Nahverkehr. Die Polizei musste einschreiten.

Der Pirmasenser Kaffeeröster Frank Huber kämpft gleich gegen mehrere Krisen. Mit neuen Aktivitäten rund um den Kaffee blickt er zuversichtlich in die Zukunft.

Weil immer weniger Kinder schwimmen können, bietet das Pirmasenser DLRG jetzt zusätzliche Kurse an.

Wenn es nach der UGG geht, dann sollen Ende August die ersten Häuser in Zweibrücken ans künftige Glasfasernetz angeschlossen werden. Wann jedoch die ersten Anschlüsse laufen, ist unklar. Und Konkurrenz gibt es auch.

Die Zweibrücker Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen zu dem tödlichen Betriebsunfall bei Tadano eingestellt. So kam es zu dem tödlich Unfall.

Neue Kita-Gesetze schrauben die Anforderungen an Bestandsgebäude in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land ab 2028 so hoch, dass in den Dörfern zahlreiche Umbauten anstehen. Besonders eine Gemeinde stellt das vor Herausforderungen.

Wenn das Spucken zum Sport wird, ist Dorffest in Höheinöd. Eindrücke vom Kirschkernweitspucken.

Die Stadt Rodalben hat so viel Geld, dass der Stadtrat wünsch’ dir was spielen kann. Wie es so weit kam.