Wie erst jetzt bekannt wurde, haben Diebe zwischen 18. und 22. Februar am Zweibrücker Berghauserhof zugeschlagen. Laut Polizei wurden Zubehörteile von einem Dreitonner-Kippanhänger gestohlen. Bei der Beute im Gesamtwert von 1500 Euro handle es sich um ein Ladungssicherungsnetz und zwei Alu-Auffahrrampen. All dies sei in verschlossenen Behältnissen im Anhänger verwahrt gewesen.