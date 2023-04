Drei Kehrmaschinen mussten am Freitagmorgen die Altheimer Straße in Zweibrücken-Mittelbach reinigen. Ein Landwirt hatte kurz nach 6 Uhr Frucht vom Anhänger verloren. Das Erntegut zog sich in einer langen Spur durch Mittelbach und machte die verregnete Straße rutschig. Laut Peter Pirmann vom Umwelt- und Servicebetrieb UBZ waren zwei Kehrmaschinen vom UBZ sowie eine dritte im Einsatz, die der Landwirt selbst organisiert hatte. Die Kehrfahrzeuge mussten die Straße mehrfach abfahren, bis die letzten gröberen Reste des Ernteguts beseitigt waren. Anwohner berichten, dass zurzeit jeden Tag mehrere Hängergespanne aus Richtung Altheim durch Mittelbach in Richtung Zweibrücken unterwegs seien. Allerdings nicht zur Raiffeisen im Etzelweg, wo sie ihre Frucht normalerweise nach der Ernte abladen. Ein Mitarbeiter vom RWZ-Agrarzentrum Zweibrücken meinte auf Anfrage, dass es sich bei der Ladung um Erntegut vom Vorjahr handeln könnte.