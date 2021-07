Am Samstag, 3. Juli, findet zum siebten Mal die Europäische Nacht der Museen statt. Die Zitadelle in Bitsch ist dabei, denn sie sieht in der Dunkelheit wie ein mysteriöser Block aus. Alle Teile der Festung sind geöffnet, auch die unterirdischen Gänge und Galerien, die vom Krieg 1870 erzählen. Auf der Terrasse erwarten die Besucher Tarte flambée und eine Erfrischung. Nachdem die nacht im Vorjahr nur digital stattfinden konnte, ist nun die Zitadelle von 19 bis 23 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Eine Reservierung ist nicht nötig, aber eine dicke Jacke für die unterirdischen Räume mitzubringen, ist ratsam. Infos: Telefon 0033/387961882, E-Mail: citadelle.bitche@orange.fr. Der Grenzübertritt ist ohne Schnelltest möglich.