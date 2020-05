Keine Großveranstaltungen bis 31. August, sagt die Landesregierung, Das betrifft nicht nur das Zweibrücker Stadtfest mit seinem üppigen Musikprogramm. Auch andere Kulturveranstaltungen wie die beliebte lange Kulturnacht in Kaiserslautern sind betroffen. Die Verunsicherung ist groß.

Kanzlerin Merkel und die Landeschefs haben sich über das weitere Vorgehen bei den Corona-Schutzmaßnahmen geeinigt. Stehen für manche Bereiche Lockerungen in Aussicht, so trifft es die Kultur hart: Bis 31. August sind Großveranstaltungen verboten.

Der Stufenplan sieht aber vor, die Öffnung von Kultureinrichtungen wie Theatern, Konzerthäusern, Kleinkunstbühnen und Kinos zum 27. Mai wieder zu ermöglichen. Dies gilt auch für Außen-Veranstaltungen bis 100 Personen. Veranstaltungen im Innenraum können ab Mittwoch, 10. Juni, mit bis zu 75 Personen wieder durchgeführt werden. Grundlage aller Öffnungen sind notwendige Hygiene- und Schutzkonzepte. Öffentliche Veranstaltungen im Außenbereich mit bis zu 100 Personen können ab Mittwoch, 27. Mai, wieder durchgeführt werden.

Ab dem 10. Juni gilt eine Personengrenze von bis zu 250 Personen. Unabhängig vom Kulturangebot in den oben aufgeführten Kultureinrichtungen werden öffentliche Veranstaltungen im Innenraum zum 10. Juni mit bis zu 75 Personen wieder erlaubt. Ab dem 24. Juni sind Veranstaltungen mit bis zu 150 Personen wieder möglich. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, dass in Ausnahmefällen höhere Personenzahlen zugelassen werden können. Dennoch stehen bereits jetzt empfindliche Einschnitte im Kulturbereich fest.

Definitiv keine Lange Kulturnacht

Eine Veranstaltung, die es auf jeden Fall trifft, ist die Kaiserslauterer Lange Nacht der Kultur. Bis zuletzt hatte sich Kulturamtschef Christoph Dammann die Option offengehalten, das Mammutprojekt im Juni noch steigen zu lassen. „Doch nun wird die Nacht auf keinen Fall stattfinden“, so der Kulturmanager. Man habe zwar überlegt, dass die Lange Nacht im Grunde ja eine dezentrale Veranstaltung mit vielen kleineren Spielstätten sei, inzwischen jedoch den Gedanken verworfen. Auch an größere Konzerte in der Fruchthalle vor der Sommerpause glaubt Dammann nicht, obwohl es nun abzuwarten gelte, wie Großveranstaltungen definiert würden. Definitiv ausgeschlossen seien jedoch Orchesterkonzerte. Obendrein ende die Konzertsaison sowieso im Mai.

Unbedenklich und im Aufwind sind dagegen weiter die Livestreams aus der Fruchthalle und ferner aus dem Benderhof. „Die virtuellen Konzerte laufen toll, wir sind bei den Klicks nah dran an der 100 000er Marke“, so Dammann zu den Streams aus der Fruchthalle.

Noch Hoffnung für den Sommerswing?

Die Hoffnung für seine Konzertreihe „Sommerswing im Volkspark“ noch nicht ganz aufgegeben hat der Landstuhler Musiker und Konzertveranstalter Franz Wosnitza. Vom Platz her sieht er die Möglichkeit der Entzerrung des Publikums gegeben. „Eine Bestuhlung mit Abstand ist möglich“, so der Landstuhler Jazzer, „auch würden wir dann mit Security die Publikumsmenge begrenzen.“ Bislang waren die Gratis-Konzerte ohne Limit besuchbar, es kamen 700 bis 2000 Menschen zu den Matineen im Volkspark, die am 1. Juli beginnen sollten.

Dass das Programm fertig und abrufbar sei, trifft auch auf die zweite Veranstaltung Wosnitzas auf den Straßen der Stadt zu, „Swinging Lautern“ vom 3. bis 5. September. „Wir leben zwischen Absagen und Hoffnung“, spricht Wosnitza, der auch als Musiker von Stornierungen direkt betroffen ist, für sich und seine Künstlerkollegen gleichermaßen. Es gelte, die Sache mit Vernunft anzugehen, man müsse die Zahlen der Ansteckungen beobachten, ob es gesundheitlich unbedenklich sei, solche Veranstaltungen umzusetzen.

Eine weitere zentrale Open-Air-Reihe sind die städtischen Konzerte im Volkspark. Organisator Alex Heß, Leiter der städtischen Veranstaltungen, sieht dabei keinen Ermessensspielraum. Vorgabe von Stadt/Kommune/Land sei zunächst die komplette Veranstaltungsabsage bis 10. Juli gewesen, nun seien Großveranstaltungen bis 31. August verboten. Daran werde man sich halten. „Der Schutz der Menschen ist wichtiger, da müssen Veranstaltungen hintenan stehen“, so Heß. Überdies trage das durchweg ältere Publikum im Volkspark ein höheres Erkrankungsrisiko. Wenn es neue Vorgaben gäbe, werde man diese allerdings berücksichtigen.

Ungewissheit über den Jazzsommer

Ein Besuchermagnet waren in den vergangenen Jahren auch immer wieder die Konzerte des „Bremerhöfer Jazzsommers“. Am 14. Mai sollten sie starten und bis 27. August in dem Biergarten des Lokals auf dem Bremerhof über die Bühne gehen. 550 Sitzplätze stehen dort zur Verfügung, die bei den Konzerten meist bis auf den letzten Platz gefüllt sind.

Betreut wird die Reihe von Bremerhof-Geschäftsführer Alf Schulz und Junior-Chef Tobias Maurer. Sie sehen sich mit den Auflagen für Veranstalter und mit den Regeln für Gastronomen konfrontiert. „Für uns ist das brutal“, kommentiert Schulz die derzeitige Situation. „Noch schlimmer, als wenn es den ganzen Sommer über regnen würde – da könnten wir die Gäste wenigstens in der Gaststube empfangen“, so der Gastronom. Die Konzertreihe ist durchgeplant, die Verträge gemacht – inklusive Ausstiegsklausel.

„Die nächsten drei Wochen halten wir in jedem Fall die Füße still“, so Maurer, man brauche etwa vier Tage Vorlauf, um einen solchen Konzertabend zu stemmen. Er stehe zwar wie „ein Männlein im Walde“ angesichts der Ungewissheit, doch noch habe er die Hoffnung nicht aufgegeben.