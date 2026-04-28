Ein Zweibrücker Quintett steht am Wochenende in Berlin auf den Startblöcken. Einer heimst zwei A-Finalteilnahmen ein, ein „Fast-US-Boy“ hadert stattdessen ein wenig.

„Wir waren zufrieden, für unser Saarteam lief’s recht gut“, sagte Tobias Müller, Landestrainer der Saarschwimmer, nach der Rückkehr von den Wettkämpfen (23. bis 26. April) in der Berliner Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark. 13 Finalteilnahmen seien für seine Athleten in Berlin herausgesprungen, darunter fünfmal ein A-Finale.

„Zwei davon hat Michael Raje über 100 Meter Schmetterling und 100 Meter Freistil geschafft, auch mit guten Zeiten“, lobte Müller den Mittelbacher in dessen zweitem Jahr bei den Erwachsenen. In beiden A-Finals schlug er jeweils als Sechster an. Auf der Freistilstrecke stellte er zudem mit 49,79 Sekunden im Finale eine Bestzeit auf. „Er hat auch die Normzeiten für den Nachwuchskader 1 geschafft, für den Perspektivkader hat es noch nicht ganz gereicht“, bilanzierte Müller. Dafür habe Raje aber auch noch Zeit, der nächste wichtige Wettkampf stehe von 2. bis 5. Juli im niederländischen Eindhoven an.

Raje: Seit einem Jahr wieder unter 54 Sekunden

Der 20-Jährige selbst war ganz zufrieden mit seiner Leistung. „Über 100 Meter Schmetterling war ich auch nur ein Zehntel über meiner Bestzeit und bin zum ersten Mal seit einem Jahr mit 53,23 wieder unter 54 Sekunden geblieben“, sagt der FSJler an der Niederauerbacher Hilgardschule. Im Mai will er sich an der Uni Saarbrücken für sein anvisiertes Studium der Grundschulpädagogik (Schwerpunkt: Sport) bewerben.

Samstags schwamm Raje die 50 Meter Brust, hier schlug er in persönlicher Bestzeit von 28,39 Sekunden an und konnte sich für das B-Finale knapp vor seinem Trainingspartner Samyar Abdoli qualifizieren, das Finale sagte er aber zugunsten seines letzten Starts über 50 Meter Schmetterling am Sonntagmorgen ab. Die 50 Meter Schmetterling beendete er in 24,59 Sekunden auf Platz 19. Auch sein Heimtrainer Thomas Schappe war zufrieden.

Fritzke: Von Schulterverletzung ausgebremst

Wsf-Schwimmer Lukas Fritzke, der ab Mitte August an der University of Georgia Sportmanagement und Sportökonomie studieren wird, haderte dagegen ein wenig mit seiner Performance. „Das waren zwar leider nicht ganz die Ergebnisse, die wir erhofft hatten. Aber für den Stand jetzt war es eigentlich ganz gut“, sagte der 19-Jährige, der in Saarbrücken trainiert und im Haus der Athleten wohnt. Denn er wusste das genau einzuordnen. „Ich hatte Anfang Februar einen kleinen, dummen Unfall beim Krafttraining und habe dabei einen Nervenschaden an der Schulter davongetragen“, berichtet er. Danach konnte Fritzke, der zurzeit in Saarbrücken noch für BWL eingeschrieben ist und nebenbei in der Sportmensa jobbt, eineinhalb Monate gar nicht im Wasser trainieren, höchstens die Beine oder auf dem Fahrrad-Ergometer was machen.

In Ägypten hatte er dann über Ostern „ein echt gutes Trainingslager“, auch der Wettkampf danach in Rotterdam lief für die Verhältnisse gut. Aber: Immer noch nicht kann er die verletzte Schulter richtig ansteuern. „Es ist besser geworden, aber die Leichtigkeit fehlt, ich fange das dann mit Kraft auf“, sagt er. Im Vorjahr war er noch zweimal ins A-Finale geschwommen. Das wusste auch Saar-Coach Tobias Müller: „Zu Beginn der Langbahnsaison ist er vor der Verletzung über 200 Meter Freistil schon 1:49,5 Minute geschwommen. Jetzt waren es 1:50,70 als Elfter im B-Finale, 1:50,29 im Vorlauf, was auch noch eine gute Zeit ist. Dass er die beiden Finals so knapp verpasst hat, war schon ärgerlich“, analysiert Müller. Fritzke schaffte aber über 200 Meter Freistil die Norm für den Nachwuchskader 1.

Baumann: Neustart mit Trainerwechsel im Februar

Mit zum Wsf-Quintett gehörten auch Erik Rathgeber (Jahrgang 2006), der über 50 und 100 Meter Freistil im Vorlauf ausschied und Levin Ortfeld (2005). Ortfeld schaffte es über 200 Meter Lagen ins Finale und schlug dort in der Zeit von 2:04,86 Minuten als Achter an.

Als Jüngster im Bunde war in Berlin Wsf-Starter Leo Ilias Baumann (2008) dabei, der RHEINPFALZ-Sportler des Jahres 2025. Er blieb quasi direkt in Berlin, hatte dort und in Zinnowitz zuvor ein Trainingslager und am Wochenende vor dem DM dann die Berlin Swim Open. Der 18-jährige Schüler des Saarbrücker Rotenbühl-Gymnasiums, der dort 2027 sein Abitur ablegen will, hat im Februar den Trainer gewechselt. Da Tobias Müller und er unterschiedliche Auffassungen in Sachen Trainingsgestaltung hatten, wechselte Baumann zu Wsf-Trainer Thomas Schappe.

„Ja, ich trainiere jetzt wieder öfter im Zweibrücker Hallenbad. Aber natürlich auch weiter auf der 50-Meter-Bahn in Saarbrücken“, stellt Baumann fest. Coach Schappe und er hätten in dem neuen Trainingskonzept die Quantität gesteigert. „Ich habe jetzt zehn Einheiten pro Woche im Wasser statt vorher acht, dazu die zwei bis drei Krafteinheiten im Krafttrainingsraum der VTZ im Westpfalzstadion“, erläutert er. In Berlin lief’s gut. „Ich habe mich verbessert gegenüber 2025“, sagt Baumann zu den Vorläufen über 100, 200 und 400 Meter Freistil. Über die 400 Meter stellte er in 4:00,74 Minuten eine neue Bestzeit auf.