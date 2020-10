Die Partei „Die Linke“ schickt bei der Landtagswahl 2021 den 27 Jahre alten Kristian Fink ins Rennen. Der Reifenberger wurde am Mittwoch in der ACH-Halle zum Direktkandidaten für den Wahlkreis 47 gekürt – dieser umfasst Zweibrücken sowie die Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land, Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben. Fink erhielt 88 Prozent der Delegiertenstimmen. Der 27-Jährige arbeitet als Krankenpfleger auf der Intensivstation des Zweibrücker Nardini-Klinikums. Es überrascht nicht, dass die Gesundheits- und Pflegepolitik zu seinen politischen Schwerpunkten gehören. „So sehr es mir Freude bereitet, Menschen tagtäglich helfen zu können, darf dies nicht darüber hinwegtäuschen, dass in sozialen Berufen und in der Pflege im Speziellen sehr viel falsch läuft“, sagte er bei seiner Vorstellung. Weitere Schwerpunkte sind die Verkehrspolitik und die Kommunalfinanzen.