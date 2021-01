In einer Regierungserklärung hat der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Freitag, 8. Januar, in einer Sondersitzung des Landtages in Saarbrücken die geplante Verschärfung der Corona-Regeln verteidigt. Bis die Pandemie überwunden sei, gelte es noch einen langen, schwierigen Weg zu beschreiten. Am Tag vor der Sitzung wurde eine Covid-19-Erkrankung bei einem der saarländischen Abgeordneten bestätigt. Jene Landtagsmitglieder, die zuvor an der gleichen Ausschusssitzung wie der betroffene Abgeordnete teilgenommen hatten, blieben der Sondersitzung am Freitag sicherheitshalber fern. Im Saarland bleibt der Präsenzschulbetrieb vom 11. bis 24. Januar eingestellt. Ausnahmen gibt es für die Abschlussklassen der Gemeinschaftsschulen und Gymnasien sowie der beruflichen Schulen.