Das Landstuhler Sickingen-Gymnasium wird noch bis Mitte 2026 einen Teil seiner Schüler nach Wallhalben schicken. Dort nutzt es die leerstehende Franz-von-Sickingen-Schule.

Das Landstuhler Gymnasium wird generalsaniert und erweitert. Damit die laufenden Baumaßnahmen und Renovierungen in Landstuhl den Unterricht nicht über Gebühr stören oder teilweise unmöglich machen, hat der Landkreis Kaiserslautern vom Nachbarkreis Südwestpfalz das seit einigen Jahren leerstehende Schulgebäude in Wallhalben angemietet. Das Gymnasium will nun bis Sommer oder Herbst 2026 dort bleiben – und nicht wie ursprünglich geplant zum Jahresende 2025.

Wie die Lauterer Kreisverwaltung mitteilt, haben corona-bedingte Personalengpässe und Lieferverzögerungen den ersten Bauabschnitt beeinflusst, so dass hier die Fertigstellung nach momentanen Erkenntnissen erst für den Sommer 2024 prognostiziert werden könne. „Dementsprechend verzögert sich auch der zweite Bauabschnitt.“ Darüber hinaus müsse weiterhin mit einer starken Auslastung der Baufirmen und Kostensteigerungen gerechnet werden, was gegebenenfalls dazu führe, dass Vergabeverfahren mehrfach wiederholt werden müssen. „Daher bleibt es abzuwarten, ob dies zu weiteren Verzögerungen in den Abläufen des Bauvorhabens führen wird“, so die Kreisverwaltung.

Rund 850 Schülerinnen und Schüler besuchen das Sickingen-Gymnasium, davon werden momentan etwa 300 in 20 Räumen in Wallhalben unterrichtet.