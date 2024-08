Die Landstraße zwischen Rosenkopf und Bechhofen (L463) ist am Mittwoch, 4. September, ab 8.30 Uhr für etwa zwei Stunden und am Donnerstag, 5. September, ab 8.30 für den gesamten Tag voll in beide Richtungen gesperrt. Laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) wird der Asphalt auf dem knapp 600 Meter langen Streckenabschnitt erneuert. Der Verkehr wird über Lambsborn umgeleitet.