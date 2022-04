Der Saarpfalz-Kreis ist mit einer Corona-Inzidenz von 4083,8 (Stand Mittwochmittag) Spitzenreiter in der gesamten Bundesrepublik. Die saarländische Inzidenz hat laut Robert-Koch-Institut (RKI) gestern den Wert von 2000 unterschritten. Landrat Teophil Gallo begründet die hohe Inzidenz in der Saarpfalz mit Zeitversetzungen bei der Meldung der positiven Fälle. Aufgrund Krankheit fiel Personal, das mit dem Melden der Neuinfektionen fürs RKI beauftragt ist, aus. „Darüber hinaus sind auch die Soldaten der Bundeswehr seit Mitte März nicht mehr bei der Registratur der Fälle behilflich“, fügt Gallo an. Aufgrund der Verzögerung ist die vom RKI genannte Inzidenz laut dem Landrat „verfälscht“. „Eine Überbewertung der Situation ist nicht angesagt“, sagt Gallo. Dennoch: Die wichtigsten Hygieneregeln sollten weiterhin beachtet werden, so Gallo.