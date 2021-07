„Sehr, sehr ernsthafte Ansiedlungsanfragen“, stehen laut Landrätin Susanne Ganster auf der Tagesordnung der Sitzung der Verbandsversammlung des Zweckverbands Entwicklungsgebiet Flugplatz (ZEF) Zweibrücken am Donnerstag.

Um was es sich bei den Anfragen konkret handelt, wollte Ganster nicht sagen, da bei diesem Thema die Öffentlichkeit nicht zugelassen ist. Ganster zeigte sich jedoch „sehr zuversichtlich“, dass nun etwas gelingen könnte, was in den letzten Jahren nicht möglich war. „Für den ZEF könnte es ein ganz, ganz großer Gewinn sein“, blickt die Landrätin der Südwestpfalz hoffnungsvoll auf die Sitzung. Die Sitzung des ZEF, dessen stellvertretende Vorsitzende Ganster ist, beginnt um 18 Uhr im Zweibrücker Ratssaal.