Die Triwo will an drei neuen Stellen am Flugplatz Zweibrücken Gewerbe, auch Industrie, ansiedeln. Dazu brauche es Rechtssicherheit, hieß es am Dienstag in der Versammlung des Zweckverbandes. Erste Schritte wurden eingeleitet.

„Letztlich geht es um neue Arbeitsplätze. Für die wir die Grundlagen schaffen“, sagte Landrätin Susanne Ganster, die amtierende Verbandsvorsteherin des Zweckverbandes Entwicklungsgebiet