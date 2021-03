Die Corona-Pandemie hat das Landgestüt Zweibrücken als Veranstaltungsort ins Abseits geschoben. Das Dressurturnier der DSG Bliesgau am Samstag war die erste Veranstaltung des Jahres. Für Gestüts-Geschäftsführerin Maren Müller ist die Zusammenstellung des Veranstaltungskalenders eine Herausforderung.

„Alle Turniere bis Anfang April sind abgesagt“, berichtet Müller. Zwar sind erste Lockerungen der Corona-Beschränkungen für den 1. März angekündigt, für den Pferdesport und die Veranstaltungsbranche gelten die aber nicht. Pferdesportler dürfen in Rheinland-Pfalz nur trainieren, wenn sie Berufsreiter sind oder dem Landeskader einer olympischen Pferdesportdisziplin angehören. Reitunterricht in Gruppenform ist derzeit nicht erlaubt.

Angesichts der Corona-Pandemie ist eine verlässliche Planung eines größeren Zeitraums nicht möglich. Das betrifft etwa die Große Pferdegala. Traditionell ist die Pferdeshow, die je Aufführung mehr als 1000 Besucher in die große Reithalle lockt, eine Frühjahrsveranstaltung. 2020 fand sie coronabedingt nicht statt. Müller hat sie jetzt für den November vorgesehen. Sie hofft, dass sich rechtzeitig abschätzen lässt, was im November machbar ist. „Ich kann so eine Veranstaltung nicht erst vier Wochen vorher bewerben“, betont sie, dass dazu eine lange Vorlaufzeit benötigt wird. Kurzfristig planen lässt sich das auch nicht, die Akteure müssen lange vor dem Auftritt gebucht werden. „Eine Großveranstaltung wie die Gala rentiert sich nur, wenn ich sie zweimal ausverkaufen kann“, sagt Müller. Bei allem, was sie im Landgestüt anbiete, stehe die Frage, ob man sich das finanziell erlauben könne, im Hintergrund. Die Sponsoren-Suche sei schwierig geworden.

Nach dem erfolgreichen Verlauf des Profiturniers am Samstag hat die DSG Bliesgau angekündigt, am 10. April ein Jungpferdeturnier veranstalten zu wollen. Ende März wird es im Landgestüt eine Ponykörung geben. Ursprünglich wäre sie Teil des Ponyforums mit Galaveranstaltung gewesen. Ab April soll es dann auch wieder Freiluft-Reitturniere des saar-pfälzischen Springreiter-Clubs geben. „Was machbar ist, machen wir“, bemerkt Müller.

Vom 2020 auf 2021 verschobenen Kultursommer Rheinland-Pfalz, der in Zweibrücken unter anderem im Landgestüt eröffnet werden sollte, ist nicht die Rede.