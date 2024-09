Das Zweibrücker Landgestüt rückt am Wochenende gleich zweimal in den Blickpunkt. Am Samstagabend geht es in der großen Reithalle zunächst musikalisch zu. „Pferdeshow trifft Yellow Cello“ heißt das Programm, das Teil des Festivals Euroclassic ist. Am Sonntag folgt der Tag der offenen Tür mit Kindertag im Landgestüt.

Für die Klassik-Gala am Samstagabend ab 19.30 Uhr in der großen Reithalle gibt es, wie Gestütsleiterin Maren Müller zufrieden berichtete, nur noch wenige Restkarten. Die Besucher können sich auf ein 90-minütiges Programm mit spektakulären Schaunummern mit Pferden, Hunden und Adlern freuen, die vom sechsköpfigen Ensemble „Yellow Cello“ begleitet werden. Das Sextett spielt populäre Klassiker der Filmmusik, bekannte Melodien aus der Klassik und Evergreens aus Pop und Musical. Dazu werden Akteure zu sehen sein, die das Publikum aus anderen Gala-Veranstaltungen im Landgestüt kennt. Dazu gehören etwa Leonid Beljakov mit seinen Hunden, Tatjana Früh und Sandra Faas mit ihren Barockpferden, der Reitverein Gersweiler mit seinen Islandpferde-Quadrillen und die Westernreiter des Showteams von Sandra Rohde. Das Team aus Kusel sorgte im Sommer in Aachen für Furore, als es nicht nur bei Pferd & Sinfonie auftrat, sondern auch bei der Eröffnungsfeier im großen CHIO-Reitstadion seine Quadrille zeigte. Ein spektakulärer Höhepunkt wird die Schau der Greifvogelstation Hellenthal, wenn fünf Adler zu Brahms „Ungarischen Tänzen“ durch die Halle fliegen.

Offene Türen am Sonntag ab 10 Uhr

Bis auf die Flugschau der Adler gibt es alle Schauprogramm am Sonntagmorgen noch einmal auf dem großen Reitplatz vor dem Landgestütsgebäude. Ab 10.30 Uhr geht’s los, der Eintritt ist frei, die Musik kommt dann aber vom Band.

Der Tag der offenen Tür am Sonntag beginnt bereits um 10 Uhr. Bis um 16 Uhr gibt es neben der Pferde-Show noch ein buntes Unterhaltungsprogramm für Kinder. In Zusammenarbeit mit dem Förderverein Kinderinsel Homburg werden die Klinikclowns für Heiterkeit sorgen, die Teddyklinik ist vor Ort, die Helden für Herzen bieten verschiedene Aktivitäten an. Es gibt Kutschfahrten und Ponyreiten, es können aber auch die Lamas und Alpakas von Pfarrerin Wiltrud Bauer aus Schiffweiler geführt werden. Für die Bewirtung der Gäste sorgt der Förderverein Kulturgut Landgestüt Zweibrücke, der auch für den Bürgerfonds „Unser Landgestüt“ werben wird.