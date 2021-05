Zwei Männer aus Homburg müssen sich seit 15. April vor dem Zweibrücker Landgericht wegen unerlaubten Handels mit Drogen in 130 Fällen verantworten. Geht es nach dem Willen von Staatsanwalt Patrick Langendörfer, dann soll das Duo zwischen sechseinhalb und achteinhalb Jahre ins Gefängnis.

Das ist das Angebot des Staatsanwaltes. Vorausgegangen war ein knapp drei Stunden langes Verständigungsgespräch mit den beiden Verteidigern der Angeklagten hinter verschlossener Tür. Grundsätzlich, betonten, die Verteidiger, seien sie für eine Verständigung, bei der sich das Gericht und die Beteiligten über den Fortgang und das Ergebnis des Verfahrens einigen können. Sie bezweifeln aber, dass sich eine Beteiligung ihrer 34 und 62 Jahre alten Mandanten an 100 der ihnen vorgeworfenen 130 Taten nachweisen lasse, fasste die Vorsitzende Richterin, Susanne Thomas, nach dem Gespräch zusammen. Die Folge: Der Prozess wird Anfang Mai mit der Beweisaufnahme fortgesetzt.

Vorwurf: Mit Drogenverkauf 1,85 Millionen Euro verdient

Am 15. Oktober wurden die beiden Männer geschnappt. In den sechs Jahren zuvor sollen der 34- und 62-Jährige im saarpfälzischen Raum, insbesondere in Zweibrücken und Waldmohr, Amphetamin und Marihuana an ihre Unterhändler auf Kommission abgegeben haben. Durch die Drogengeschäfte sollen sie eine „nicht unerhebliche Einnahmequelle“ erzielt haben. Staatsanwalt Langendörfer sprach zu Beginn der Hauptverhandlung von exakt 1.850.550 Euro. Die Drogen sollen aus Frankreich und den Niederlanden beschafft worden sein.

Angeklagte alkohol- und drogensüchtig

Die Angeklagten sollen als Bande mit dem beim Drogenhandel eingenommenen Geld ihren Lebensunterhalt bestritten haben – beide sind über verwandtschaftliche Verhältnisse miteinander verbandelt. Nach der nicht abgeschlossenen Schule seien sie im Schrotthandel tätig gewesen. Beide gaben an, alkohol- und drogensüchtig gewesen zu sein. „Mit Ecstasy bin ich beinahe druffgang“, schilderte der 34-Jährige während der Verhandlung am im Prozess. Er gilt als Kopf der Bande. Der 62-Jährige und ein Dritter, gegen den gesondert verhandelt wird, sollen für das Eintreiben der Drogengelder gesorgt haben. In einem Brief an seinen dem Prozess beiwohnenden Psychiater beschreibt der 62-Jährige, wie er selbst süchtig wurde. Darin heißt es: „(...) später war ich in die Sache verwickelt, dass ich nicht wusste, wo vorne und hinten ist (...) Ich konnte mir selbst nicht helfen und nahm Drogen und trank viel Bier (...) Dass ich jetzt bestraft werde, finde ich richtig“, las die Richterin aus dem Brief vor. Der Angeklagte äußerte sich am Dienstag dazu kurz: „Ich war froh, dass es vorbei war.“

