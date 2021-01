AKTUALISIERT 11.00 Uhr: Das Landgericht Saarbrücken hat den Oberbürgermeister der Stadt Homburg gerade wegen Untreue zu einer Geldstrafe von 10.800 Euro verurteilt. Damit bleibt es im Strafmaß weit unter dem Urteil einer anderen Kammer des Gerichts. Diese hatte Rüdiger Schneidewind (SPD) zu einer Haftstrafe von 15 Monaten, ausgesetzt zur Bewährung, verurteilt. Dagegen hatte Schneidewind erfolgreich beim Bundesgerichtshof Revision eingelegt. Der Prozess musste an einer anderen Kammer des Landgerichts Saarbrücken neu aufgerollt werden. Die Staatsanwaltschaft hatte neun Monate Haft beantragt, die Verteidigung Freispruch. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Sowohl Staatsanwaltschaft als auch Verteidigung wollen den Spruch in den kommenden sieben Tagen prüfen und dann entscheiden, ob sie den Weg zu einer erneuten Revision am Bundesgerichtshof (BGH) beschreiten.