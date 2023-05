Obwohl die Mittelbacher Landfrauen ihren 50. Geburtstag begehen, wird ihr Verein jünger. Ein eigenes Gewürz haben die findigen Frauen jetzt auch kreiert.

Christine Friedeheim ist seit einem Jahr Vorsitzende der Mittelbacher Landfrauen. Sie hat die Nachfolge von Dagmar Bösel angetreten, die das Amt zehn Jahre lang innehatte. Dieses Jahr feiern die Mittelbacher Landfrauen ihren 50. Geburtstag.

„Ich möchte, dass der Verein breit aufgestellt ist“, sagt Christine Friedeheim. Das Programm solle „die Allgemeinheit ansprechen, Frauen, Männer, Kinder“. Deshalb gibt es jetzt auch eine Krabbelgruppe im Dorfgemeinschaftshaus, initiiert von Friedeheims Stellvertreterin Melanie Bernhardt. „Der Verein ist dabei, sich zu verjüngen“, stellt die Vorsitzende fest. Bewährtes soll fortgeführt, neue Ideen eingebracht werden. In diesem Zusammenhang zählt die 51-Jährige etwa Wanderungen für Familien oder Bingo-Abende auf. Sie selbst war vor einigen Jahren über ihre Mutter zu den Landfrauen gekommen.

Jubiläumsfeier am 25. Mai

Dass die Mittelbacher Landfrauen den richtigen Weg einschlagen, bestätigen die steigenden Mitgliederzahlen: 1973 von Agnes Müller zusammen mit 26 weiteren Frauen gegründet, zählte der Verein vor zehn Jahren rund 100 Mitglieder. Heute bringt er es auf fast 200, darunter auch etliche Männer. 2007 ist der Verein aus dem Landesverband Pfalz ausgetreten und hat sich selbstständig gemacht. Am Donnerstag, 25. Mai, wollen die Mittelbacher Landfrauen ihr 50-jähriges Bestehen feiern. Dann soll es auch Ehrungen geben. Friedeheim: „Fünf Leute sind schon 50 Jahre dabei.“

Dagmar Bösel, die Vorsitzende von 2012 bis 2022, hatte die Mittelbacher Landfrauen über eine Bekannte kennengelernt. Aus Nordrhein-Westfalen zugezogen, erinnert sie sich: „Ich war ja fremd hier. Ab 1996 war ich im Verein und wurde dann Vorsitzende. Ich habe das sehr gerne gemacht, zusammen mit meiner Stellvertreterin Gisela Kahlmeyer.“ Aus Altersgründen hat sie das Amt nun abgegeben, erzählt die 74-Jährige. Den Landfrauen will sie aber weiterhin treu bleiben. Ihre Nachfolgerinnen würde sie unterstützen, „sofern ich gefragt werde. Ansonsten halte ich mich zurück.“

Vorbereitungen für den Stand beim Dorffest

Weithin bekannt sind die Mittelbacher Landfrauen für ihre köstlichen Kuchen beim Mittelbacher Dorffest, das in diesem Jahr am 1. und 2. Juli gefeiert wird. Dort wollen sie auch ihr Gewürz verkaufen, das sie dieser Tage zusammen mit Gewürze-Schwab kreiert haben, das „Mittelbacher Landfrauengewürz“. Darin enthalten sind Meersalz, Zwiebel, Paprikaflocken, rosa Beeren, Bärlauch, Schnittlauch und Liebstöckel. „Es ist sehr vielfältig verwendbar und schmeckt lecker aufs Butterbrot gestreut, über den Salat, auf Eierspeisen und Bratkartoffeln“, schwärmt Dagmar Bösel.

Info

Das Mittelbacher Landfrauengewürz ist erhältlich bei Christine Friedeheim, Rosenstraße 15, in Zweibrücken-Mittelbach, Telefon 0152 36359517 oder per E-Mail an landfrauen-mittelbach@gmx.de. Auch beim Dorffest verkaufen die Landfrauen ihr Gewürz. 100 Gramm kosten 2,50 Euro.