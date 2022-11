Zutaten:

Drei Eier

125 Gramm Mehl

Salz

250 Milliliter Milch

Ein halbes Glas Sprudel

Fünf Äpfel

Zubereitung: Die einzelnen Zutaten – außer die Äpfel – nach und nach zu einem Teig verrühren. Die Äpfel schälen und in dünne Scheiben schneiden. Den Teig in einer Pfanne mit reichlich Öl anbraten, so lange die Oberseite noch flüssig ist die Apfelscheiben hineinlegen. Den Pfannkuchen leicht anbraten, anschließend servieren.