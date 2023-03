Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Nicht wegen Corona, sondern wegen Muskel-Skelett-Erkrankungen und psychischen Leiden waren Beschäftigte in Zweibrücken und im Saarpfalz-Kreis im Jahr 2021 krank. Das sagt die Krankenkasse Barmer.

In keinem der 36 rheinland-pfälzischen Landkreise und kreisfreien Städte waren Beschäftigte voriges Jahr so oft krankgeschrieben wie in Zweibrücken. Und im Saarland gilt diese Aussage