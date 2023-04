Hoher Besuch aus Mainz: Am Donnerstag kommt Ministerpräsidentin Malu Dreyer nach Zweibrücken, mit Stationen in Wallhalben und Bottenbach. Sie schaut sich ehrenamtliche Projekte an, und ist auch ansprechbar für jedermann.

Die Landesmutter wollte bereits im Augst vergangenen Jahres nach Zweibrücken kommen, musste aber wegen einer Corona-Infektion kurzfristig absagen. Am Donnerstag wird der Besuch im Rahmen der „Im Land daheim“-Tour nun nachgeholt, wie die Staatskanzlei informiert. Malu Dreyer trifft sich vorwiegend mit ehrenamtlichen Helfern, um deren Engagement zu würdigen. Gegen 18.30 Uhr kommt sie in die Zweibrücker Festhalle, um sich dort mit interessierten Bürgern über Fragen zum Ehrenamt auszutauschen.

Die erste Station des Tages ist Wallhalben. Dort besucht die Landesmutter von 12 bis 13 Uhr die Geschichtswerkstatt im Ludwig-Katz-Haus, die ehrenamtlich die Geschichte der Region Wallhalben erforscht und ihre Ergebnisse regelmäßig veröffentlicht. Gegen 13.30 Uhr wird Malu Dreyer am Dorfgemeinschaftshaus Bottenbach eintreffen, von wo aus es weiter geht zum Spielplatz und zur Grillhütte. Das rund 750 Einwohner zählende Dorf zeichne sich durch großen Zusammenhalt und ein reges Vereinsleben aus, so die Staatskanzlei. Unter Federführung des Fördervereins Dorfgemeinschaftshaus würden viele Aktionen angeboten und Maßnahmen umgesetzt.

Um 15 Uhr trifft sich Malu Dreyer am Helmholtz-Gymnasium in Zweibrücken mit der Initiative ZW-vernetzt, die sich dem Umweltschutz und der Nachhaltigkeit widmet. Zu ihren Projekten gehören Food Sharing, Gelbes-Band-Aktionen (nicht geerntetes Obst darf gepflückt werden), eine Bürger-Energiegenossenschaft und Urban Gardening, also Gärtnern in der Stadt. Vertreter der Initiative zeigen Malu Dreyer Aktionsflächen an der Alten Feuerwache und der neuen Mehrzweckhalle des Helmholtz-Gymnasiums. „Wohnzimmer gegen die Einsamkeit“ nennt das Rote Kreuz den Quartierstreff Soziale Stadt in den Breitwiesen. Ihn besucht die Ministerpräsidentin um 17 Uhr, informiert sich dort über das Projekt „Ixem deheem“ und wie ältere Menschen dort gelernt haben, „Alexa“ gegen die Einsamkeit zu nutzen.

Tag des Ehrenamts in der Breitwiesenschule

Bereits ab 15 Uhr wird auf dem Schulhof der Breitwiesenschule der Tag des Ehrenamts gefeiert. Das Rote Kreuz informiert dort unter anderem über Katastrophenschutz, Sozialarbeit und Kleiderkaufhaus werden mit einem kleinen Flohmarkt vorgestellt. Es geht auch um das Modellprojekt „Digitale Nachbarn“. Der DRK-Foodtrailer des „Bummelszugs“ wird vor Ort sein, auf dem Feldkochherd des Katastrophenschutzes wird Erbsensuppe gekocht. Für Kinder gibt’s eine Spiele-Insel mit Rettungswagen-Hüpfburg.

Der Besuch der Ministerpräsidentin in Zweibrücken endet wie eingangs erwähnt ab 18.30 Uhr in des Festhalle, wo man sich bis etwa 20 Uhr mit ihr austauschen kann.