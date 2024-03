Der derzeit abstiegsbedrohte Landesliga-Klub SG Rieschweiler treibt die Besetzung seiner zukünftigen Personalstellen weiter voran. Nachdem Trainer Björn Hüther unlängst bereits seine ligaunabhängige Zusage für die Saison 2024/25 gegeben hatte, zogen nun auch die Spieler Marc Zimmermann, Elias Braun, Philipp Rung, David Wagner, Kevin Gundt, Mirko Tüllner, Niklas Lohr, Marc Raquet, Eric Mayer, Fabian Klein, Noah Hüther, Nils Pippick, Tom Glahn, Philipp Estes und Enrico Simon nach.

Neben Simon Hauk, der sich im Winter dem Verein an der dicken Eiche anschloss und bereits erste Spiele in der Landesliga bestreiten konnte, kommen ab dem Sommer auch sein Zwillingsbruder Luca sowie Johannes Jubiläum (alle drei vom FK Pirmasens) als Verstärkung hinzu. Gesucht wird in Rieschweiler weiterhin ein Co-Trainer, jeweils für die erste und zweite Mannschaft, die in der A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken spielt.