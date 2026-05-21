Die einen müssen, die anderen wollen: Im Derby gegen Hermersberg braucht Rieschweiler zu Hause am Sonntag unbedingt einen Sieg. Schützenhilfe könnte es von woanders geben.

Der VfR Baumholder steht als Meister der Fußball-Landesliga West und Direktaufsteiger in die Verbandsliga bereits fest. Vier Teams machen sich noch Hoffnung auf den zweiten Tabellenplatz, der zu Aufstiegsspielen berechtigt. Auch unten ist es noch spannend. Ein wichtiges Derby umfasst beide Tabellenbereiche.

Im Tabellenkeller hat die SG Rieschweiler , die am Sonntag um 15 Uhr den SV Hermersberg empfängt, mindestens ein mögliches Entscheidungsspiel gegen den Viertletzten der Landesliga Ost um den eventuell letzten Platz in der kommenden Landesliga-Saison sicher. Allerdings kann Rieschweiler (aktuell 29 Punkte) auch noch den FC Schmittweiler-Callbach und/oder den SV Winterbach (beide 31) ein- beziehungsweise überholen. Ob auch schon der momentane viertletzte Platz zum Klassenverbleib reicht, entscheidet sich erst, wenn die Abstiegssituation in der Oberliga geklärt ist. Und die genaue Anzahl der Absteiger aus der Oberliga steht erst am 10. Juni mit dem Abschluss der Regionalliga-Aufstiegsrunde fest.

Wird es ein Alptraum für den Klassenleiter?

„So wie sich die Lage aktuell darstellt, muss man einfach mit allem rechnen. Natürlich hoffen wir, dass kein Entscheidungsspiel mehr nötig sein wird“, erklärt Tobias Weis, der seit dem Rücktritt von Björn Hüther zusammen mit Jürgen Jubileum Rieschweilers erste Mannschaft bis zum Saisonende trainiert. Kurioserweise könnten am Ende auch alle drei gefährdeten Teams punktgleich auf dem viertletzten Platz landen – das wäre sicher der Alptraum jedes Klassenleiters. Dazu sagt Weis: „Wir brauchen gar nicht zu rechnen, sondern müssen erst mal auf uns schauen und unsere Hausaufgaben erledigen. Wenn wir nicht gegen Hermersberg gewinnen, nutzen uns alle anderen Ergebnisse nichts.“

Rieschweilers künftiger Trainer Sebastian Reinert könnte seinem neuen Verein Schrittmacherdienste leisten. Denn der Ex-Bundesligaprofi tritt am letzten Spieltag mit seiner aktuellen Mannschaft, den auf Rang 15 liegenden Sportfreunden Bundenthal, zu Hause gegen Rieschweilers Konkurrent Schmittweiler-Callbach an. „Natürlich ist das eine witzige Konstellation. Und wenn das wirklich klappt, reden wir vielleicht in zehn Jahren noch darüber. Aber noch mal: Bundenthal kann 5:0 gewinnen. Wenn wir nicht unsere Leistung abrufen und das richtige Ergebnis liefern, hilft uns das nichts“, sagt Weis.

Weis sagt: „Die Tabelle lügt nicht“

In der vergangenen Woche habe die SGR alles noch in der eigenen Hand gehabt. „Das ist nun leider nicht mehr so, weil wir da bei der 3:5-Niederlage in Schmittweiler-Callbach versagt haben“, bedauert Weis. Zur aktuellen eher misslichen Lage sagt der frühere FCK-Spieler: „Die Tabelle lügt einfach nicht. Auch wenn viele sagen, wir müssten besser stehen. Jetzt konzentrieren wir uns aufs Wesentliche. Nach der Saison kann man dann auf Fehlersuche gehen.“

Christopher Ludy Foto: FKP/oho

Und der SGR-Gegner im Derby, der SV Hermersberg , hat als Tabellenfünfter zumindest noch eine theoretische Chance auf Rang zwei. Die besten Karten im Rennen um den Relegationsplatz hält zwar der aktuelle Tabellenzweite Meisenheim (51 Zähler) in den Händen, da er aus eigener Kraft die Aufstiegsspiele erreichen kann. Mit einem Sieg am Sonntag beim SV Hinterweidenthal, der selbst nur noch bei sehr günstiger Konstellation in der Oberliga eine Chance auf den Klassenverbleib besitzt, wäre Meisenheim sicher Zweiter. Jedes andere Ergebnis würde den Verfolgern SC Hauenstein (50, am Sonntag beim TSC Zweibrücken), SV Kirchheimbolanden (49, gegen Rodenbach) und SV Hermersberg (49) aber Möglichkeiten eröffnen.

Ludy glaubt nicht, dass alle im Trio patzen

„Ich halte das für eher unwahrscheinlich, da alle drei Teams vor uns patzen müssten. Einer der drei wird seine Hausaufgaben erledigen“, beschreibt Hermersbergs Spielertrainer Christopher Ludy die Situation. Nur wenn alle für Hermersberg günstigen Konstellationen eintreten würden, könnte der SVH ein Entscheidungsspiel um Platz zwei erreichen. Aber auch im Kampf um den Relegationsplatz wäre es drin, dass nach dem letzten Landesliga-Spieltag mehrere Teams punktemäßig gleichauf liegen.

Abschenken werden Ludy und sein Team das Derby allerdings keineswegs. „Nach den letzten beiden Niederlagen will ich mich sicher nicht mit dann drei schlechten Ergebnissen aus der Saison verabschieden“, stellt der SVH-Coach klar. Und fügt hinzu: „Einen abschließenden fünften Platz fände ich zudem etwas schade. Dritter oder Vierter wollen wir schon noch werden.“ Aufgrund der bestehenden Konstellation erwartet Ludy ein schwieriges Spiel und heißes Derby. „Wir wollen, die müssen“, blickt Ludy auf das Spiel voraus.