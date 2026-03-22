Der TSC führt früh 3:0, die SG Rieschweiler verkürzt, doch ein Patzer entscheidet das Derby. Warum der Erfolg TSC-Trainer Denis Jung außerdem noch ganz gelegen kommt.

0:3 zur Halbzeit aus Sicht der SG Rieschweiler im Nachbarschaftsduell der Landesliga West gegen den TSC Zweibrücken. Ein Ergebnis, das sogar um ein Tor höher hätte ausfallen können. Denn es fehlten nur Zentimeter beim Schlenzer von Lennart Vogt in der 21. Minute, als der Ball ans Lattenkreuz donnerte. Den Torjubel hatte nicht da nicht nur TSC-Trainer Denis Jung schon auf den Lippen, auch die Anhänger der Zweibrücker unter den 250 Zuschauern wurden in dem Augenblick laut.

Hüther: Bodenlose erste Hälfte abgeliefert

Dabei hatte die gastgebende SG Rieschweiler nicht schlecht reingefunden in die Begegnung. Simon Hauk hatte eine schöne Kopfballmöglichkeit (12.), die Nico Jeckel im TSC-Tor reflexartig zur Seite lenkte. Nicht so viel Glück in seiner Aktion hatte SGR-Keeper Timo Hauck auf der Gegenseite. Sein Abstoß landete im Zentrum bei Jan Tüllner, der nach ein paar Metern mit dem Ball auf Lennart Vogt passte. Der Rieschweiler Defensivverbund war da schon in der Vorwärtsbewegung, Vogt dribbelte sträflich allein gelassen in den Strafraum und schob zur 1:0-Führung (17.) ein.

„Nach dem Gegentor haben wir eine bodenlose erste Halbzeit abgeliefert, so kannst du keine Spiele gewinnen. Wir schenken da zu viel her und brechen zusammen, sodass wir berechtigterweise hinten liegen“, beschönigte Rieschweilers Trainer Björn Hüther nichts am ersten Durchgang seiner Mannschaft. Zu dem zwei weitere Tore gehörten. Wieder mit Tüllner als Ausgangsstation, der einen Ball des Gegners abfing. Diesmal leitete er ihn an Erik Bischof weiter. Der Stürmer dribbelte in Richtung Grundlinie. Die Rieschweilerer waren erneut weit aufgerückt und verfolgten die Gegner nur, statt einzugreifen. Ohne korrekte Zuteilung hatte Fabian Bayer, am zweiten Pfosten wartend, keine Schwierigkeit, die uneigennützige Hereingabe Bischofs einzuschießen.

TSC Zweibrücken: Solide Grundordnung

Die Zweibrücker waren trotz der Führung weiter darauf bedacht, alles aus einer soliden Grundordnung und nicht zu überhastet zu gestalten. Die Rückschläge der vergangenen Wochen hatten Wirkung gezeigt. Beim 3:0 durch Lennart Vogt (43.) war Bayer dann selbst Vorlagengeber. Er hängte im Dribbling Jona Wohlgemuth ab. Vor dem Kasten legte der 20-Jährige quer zu seinem Mannschaftskameraden.

Björn Hüther überließ nach der Pause derselben Elf die Möglichkeit, eine Leistungsverbesserung zu zeigen. Simon Hauk köpfte den 1:3-Anschluss (48.). Die Körpersprache bei Rieschweiler war nun eine ganz anderen, die Spieler glaubten an den Erfolg. Genau in dieser Phase patzten sie allerdings wieder hinten, beim Abspiel zwischen Torwart und Innenverteidiger. Erik Bischof traf so mit einer Bogenlampe von der Strafraumlinie über Keeper Hauck zum 4:1 (56.) – und damit die SGR ins Mark.

Eine ordentliche Derby-Abschiedsquote

Hüther wechselte dann durch, brachte sowohl Erik Durm für die Offensive als auch A-Jugend-Talent Samuel Knecht. Beide rannten immer wieder an und hatten auch Möglichkeiten, weitere Treffer zu erzielen. Vieles wurde mit Fortdauer und schwindenden Kräften aber immer ungenauer. Es war insgesamt ein wildes Spiel; keine vier, fünf Pässe blieben in den eigenen Reihen. Dafür war der Unterhaltungswert groß, und es ging fair zwischen den beiden Kellerkindern zu.

Als die Schlussviertelstunde anbrach, traf Luis Neumüller nach schöner Einzelaktion zum 2:4 aus SGR-Sicht. Der TSC hatte wenige Entlastungsangriffe, aber in seinem Torwart einen guten Rückhalt. Da Fabian Bayer im Sommer ins Saarland nach Merchweiler wechselt, war es sein letztes Derby für die Zweibrücker. Er hatte sich noch etwas für den Schluss aufgehoben: Mit der letzten Spielaktion servierte er eine Flanke auf den Kopf von Noah Nnaji, der das 5:2 einnickte.

TSC-Spieler Bayer: Haben alles wegverteidigt

„So gewinnst du einfach nicht, egal ob du Qualität hast oder keine. Dessen müssen sich die Jungs bewusst werden, sonst geht es weiter runter“, vollendete Hüther seine Aussage nach Spielende. Mit 58 Gegentoren hat seine Mannschaft die meisten Treffer in der Liga kassiert.

„Ich bin komplett fertig“, sagte ein ausgepumpter Fabian Bayer. Zwei Treffer vorbereitet und einen selbst erzielt, er war mit seiner Abschiedsquote zufrieden. „Das ist schon ordentlich. Es war wichtig zu gewinnen, da wir unten drinstehen. Wir haben konsequent alles wegverteidigt, es war ein Mannschaftserfolg“, sagte Bayer, der sich zum Polizisten ausbilden lässt.

Eine große Runde Getränke spendierte dazu TSC-Trainer Denis Jung seinen Jungs. „Ich muss alle für die starke Teamleistung loben, der Sieg war so wichtig heute“, sagte er mit heißerer Stimme. „Jetzt freue ich mich auf meinen 50. Geburtstag am Montag, der sich mit so einer Leistung und dem Derby-Sieg noch mal schöner feiern lässt.“