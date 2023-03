Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es ist, als hole der Landesjugendchor Rheinland-Pfalz die Sterne vom Himmel. Die Sänger nehmen die 250 Zuhörer mit auf eine Reise. Es ist eine Reise durch eine ukrainische Nacht, in tiefen Schlaf und zu einer Hinrichtung. Das Konzert am Samstagabend in der St. Laurentius-Kirche in Contwig ist besonders: Denn es eröffnet das Festival Euroclassic – mit einem Knall.

Es ist das Experimentelle, das einen in den Bann zieht. Mal kreuzt ein lauter Schrei leises Summen, mal vibrieren die Stimmen der Sänger, und mal wird man fortgerissen von einem reißenden