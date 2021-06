Im Homburger Industriegebiet Zunderbaum soll die neue Landesfeuerwehrschule des Saarlandes errichtet werden. Wie der Homburger Landtagsabgeordnete Esra Limbacher (SPD) mitteilt, haben Vertreter des Ministeriums dies am Donnerstagabend, 24. Juni, dem Landtags-Innenausschuss berichtet. Landesregierung und Landtag müssten der Entscheidung noch formell zustimmen. Nach langer, ergebnisoffener Standortsuche hätten die saarländischen Feuerwehrleute nun Gewissheit, erklärt Limbacher. Am Homburger Zunderbaum – einer Fläche nahe der Anschlussstelle zur Autobahn 6, auf der sich früher ein Depot der Bundeswehr befand – sei ein 22.000 Quadratmeter großes Grundstück für den Neubau der Landesfeuerwehrschule verfügbar. Der bisherige Schulstandort am Saarbrücker Rastpfuhl gilt als veraltet und zu klein. Landesweit wurden dem Ministerium 30 mögliche Baugrundstücke angeboten, zehn davon kamen in die engere Wahl. Am Ende waren neben dem Zunderbaum noch Flächen in Bexbach, Saarbrücken-Burbach und Ensdorf im Rennen. Auf Nachfrage wies eine Sprecherin des Ministeriums Limbachers Aussage nicht zurück.